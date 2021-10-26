В Албании почти 400 человек отравились из-за загрязнения воды

Почти все отравившиеся жители города были направлены в больницы Албании, поскольку их состояние не позволяло ограничиться только кратковременной помощью.

Для пострадавших обеспечено лечение и соответствующие медикаменты, все они находятся под наблюдением специалистов.

О случаях со значительным ущербом для здоровья не сообщается.

На основании физико-химических анализов, обнародованных Kruje Water Supply and Sewerage, причиной отравления жителей города могло стать наличие аммиака сверх нормы в воде. Предположительно, сильные дожди на выходных привели к загрязнению питьевой воды.

Однако компания водоснабжения заявляет, что этот случай еще предстоит подтвердить, поскольку периодические анализы, проводимые лабораториями до этого периода, оказались оптимальными.