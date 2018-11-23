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В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в торговом центре

Новости » Происшествия    23.11.2018 - 08:47
В Алабаме неизвестный устроил стрельбу в торговом центре
Иллюстративное фото (FBI.gov)

В результате происшествия 1 человек погиб, еще 4 - ранены

В результате стрельбы в одном из торговых центров города Гувер, штат Алабама (США) в одном из торговых центров один человек погиб и еще четверо получили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Как сообщается, стрелок был ликвидирован полицейскими.

Сейчас ситуация находится под контролем правоохранительных органов.

Причины инцидента устанавливаются.

Напомним, в Чикаго в больнице Mercy Hospital произошла стрельба, в результате которой погибло два человека, включая стрелка, а также четверо получили ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что в результате стрельбы в Лондоне пострадали 3 человека. В службе столичной полиции информировали, что инцидент произошел вечером по местному времени в районе Энфилд, пострадавшие были госпитализированы.

Крім того, в серпні в Манчестері (Великобританія) вночі після міського карнавалу відбулася стрілянина, не менше 10 осіб отримали поранення. На той момент в місті проходив Карибський карнавал, проте до моменту надзвичайної події він вже встиг закінчитися.

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