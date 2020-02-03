"Аль-Кайда" взяла на себя ответственность за теракт на американской военной базе

Террористическая группировка "Аль-Кайда на Аравийском полуострове" в взяла на себя ответственность за имевший место в декабре теракт на американской военно-морской базе, в результате которого погибли трое американских военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Напомним, что аль-Шамрани убил трех американских военных и ранил еще восемь в одном из учебных помещений, расположенных на базе.

"Аль-Шамрани провел мученическую операцию в одном из прибежищ зла… на американской военно-морской базе Пенсакола", – заявил лидер группировки в видеосообщении, распространенном в воскресенье, имея в виду Мохаммеда аль-Шамрани, 21-летнего младшего лейтенанта военно-воздушных сил Саудовской Аравии, проходившего стажировку на американской базе.

Лидер "Аль-Кайды на Аравийском полуострове" Кассим аль-Рими заявил, что аль-Шамрани несколько лет перемещался с одной американской базы на другую, ища подходящую цель.

В настоящее время следствие не располагает сведениями о принадлежности аль-Шамрани к террористической организации, однако известно, что он размещал в соцсетях антиамериканские и антиизраильские материалы.

Напомним, в Афганистане на территории уезда Баграм возле крупной американской авиабазы взорвались несколько автомобилей с заложенными взрывными устройствами, в результате чего погибли три человека.