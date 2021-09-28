"Аль-Каида" может через год возобновить теракты в США, - советник Байдена

"Аль-Каида" все еще находится в Афганистане и может в течение ближайших 12-36 месяцев возобновить теракты в США. С боевиками этой организации не разорвало связи радикальное движение "Талибан", которое пришло к власти в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерала Марка Милли - главного военного советника президента США Джо Байдена - председателя Объединенного комитета начальников штабов (комитет восьми высокопоставленных военных чиновников).

"Возрожденная "Аль-Каида" или ИГИЛ, стремящаяся атаковать США, является вполне реальной возможностью, и эти условия, включающие активность на неконтролируемых пространствах, могут появиться в ближайшие 12-36 месяцев", - сказал Милли в ходе сенатских слушаний.

Он также отметил, что "Талибан" был и остается террористической организацией и до сих пор не разорвал связи с "Аль-Каидой". Милли добавил, что в сложившейся ситуации будет сложнее защитить американцев от терактов из Афганистана.