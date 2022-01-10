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В аквапарке Хмельницкого 16 детей отравились парами хлора

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Понедельник 10 января 2022 21:54
В аквапарке Хмельницкого 16 детей отравились парами хлора Фото: В аквапарке Хмельницкого 16 детей отравились парами хлора (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

В аквапарке Хмельницкой области 16 детей отравились парами хлора. Все они были из Винницкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья.

50 жителей Винницкой области отдыхали в развлекательном комплексе в поселке Летичев Хмельницкой области. Среди них было 34 ребенка от двух до семи лет.

После посещения аквапарка у 16 детей появились проявления острого отравления - слезотечение, кашель, одышка разной степени тяжести. Все они получили медицинскую помощь в Винницкой областной детской клинической больнице. 13 детей медики отпустили домой, а троих - госпитализировали.

Предварительной причиной отравления называют превышение допустимого времени непрерывного пребывания в помещениях, где используются вещества для дезинфекции. Дети находились в аквапарке с 08:30 до 16:30.

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