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Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: что изменилось

Фото: Вооруженные силы Украины пока остановили контрнаступление на юге (facebook.com/MinistryofDefence)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины пока остановили контрнаступление на юге. При этом российские оккупационные войска продолжают атаковать на востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту, опубликованную в Twitter Министерства обороны Британии.

Согласно данным британской разведки, на юге Украины пока наблюдается затишье. Украинские войска остановили наступление, хотя еще вчера британцы отображали направления украинских атак.

Кроме того, Министерство обороны Британии добавило на карту расположение Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под оккупацией российских войск.

Что касается наступления России, то оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ на трех направлениях - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Также россияне продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины.

Напомним, по данным британской разведки, спустя шесть месяцев после начала войны положение российской армии ухудшается. Россия оказалась в международной изоляции с мрачными перспективами.

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