Актуальная карта войны в Украине от британской разведки: что изменилось

Согласно данным британской разведки, на юге Украины пока наблюдается затишье. Украинские войска остановили наступление, хотя еще вчера британцы отображали направления украинских атак.

Кроме того, Министерство обороны Британии добавило на карту расположение Запорожской атомной электростанции, которая сейчас находится под оккупацией российских войск.

Что касается наступления России, то оккупанты пытаются штурмовать позиции ВСУ на трех направлениях - в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Также россияне продолжают наносить ракетные удары по мирным городам Украины.