Акциз на "зеленую" энергию ухудшит условия для инвесторов, - Энергосообщество ЕС

"В то время пока весь мир давно движется вперед, политики и украинские госслужащие хотят ввести еще акциз на электроэнергию из ВИЭ. Они хотят сделать максимально тяжелыми условия для иностранных инвесторов создавать новые проекты, строить новые ветро- и солнечные станции", - сообщил он.

Он подчеркнул, что новый налог на ВИЭ в конечном итоге привете к потерям государственного бюджета.

"Правительство Украины должно идти в соответствии с Меморандумом, а не вводить новые налоги, потому как по факту это не увеличит, а это негативно отразится на финансовых поступлениях в госбюджет", - уверен глава совета директоров Европейского энергетического сообщества.

Он добавил, что инвесторы обеспокоены постоянными нападками украинских политиков на сектор возобновляемой энергетики.

"Политики ежедневно атакуют и делают так, чтобы эти цели не были достигнуты. Они продвигают собственные интересы. Для них - ок, продолжать загрязнять, для них - ок, менять правила для иностранных инвесторов. И даже ок - сокращать возможность для трудоустройства украинцев в секторе", - посетовал Матс Лундин.