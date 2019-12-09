Акции протеста и траур из-за трагедии в Одессе: новости за выходные

У президента назвали три ключевые темы для обсуждения на нормандском саммите

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 9 декабря, в Париже на встрече лидеров "нормандской четверки" будет в первую очередь поднимать вопрос о сроках и условиях возвращения пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса. Об этом сообщила глава пресс-службы Офиса президента Юлия Мендель на своей странице в Facebook.

Напомним, сегодня в Париже состоится саммит президентов Украины, России, Франции и Германии. Встреча в нормандском формате на уровне глав государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.

В городах Украины прошли акции протеста "Красные линии"

В городах Украины провели акции протеста "Красные линии для Зеленского". Об этом сообщают местные СМИ.

Акции прошли в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и других городах. Организаторы и участники призвали президента Украины Владимира Зеленского не допустить капитуляции Украины по итогам переговоров в нормандском формате.

Под завалами колледжа в Одессе обнаружили еще 2 тела

Утром воскресенья, 8 декабря, под завалами на месте пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса обнаружили еще 2 тела, число погибших выросло до 10 человек.

Число жертв трагедии продолжает расти, а в Украине вчера был объявлен день траура.

Лукашенко: Беларусь согласится на интеграцию при равных условиях

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что согласен на интеграцию республики с Россией, но при равных экономических условиях для предприятий.

Ранее белорусские СМИ сообщали, что президент Беларуси Александр Лукашенко в эти выходные подпишет с российским лидером Владимиром Путиным договор об интеграции и создании Союзного государства. Отмечалось, что быстрее всего соглашение будет подписано на условиях Москвы, что является поглощением Беларуси.

Укрзализныця запустила новые поезда

Укрзализныця запустила восемь новых поездов в популярных направлениях. С 8 декабря начал действовать обновленный график поездов на 2019-2020 года.

Новые поезда будут курсировать по следующим направлениям: № 192/291 Львов - Днепр, № 203/204 Львов - Днепр, № 179/180 Львов - Днепр, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львов - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Днепр - Одесса, № 233/234 Киев - Винница.