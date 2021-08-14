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На акции под ОП в Киеве избили журналиста: полиция возбудила уголовное дело

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве на акции под Офисом президента избили журналиста. Возбуждено уголовное дело. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что во время сегодняшней акции на улице Банковой группа мужчин пыталась помешать работе представителю СМИ и избила его. Журналист обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

"Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента, а также свидетелей и очевидцев происшествия", - уточнили в полиции.

Избившим журналиста грозит до 5 лет лишения свободы.

В сообщении полиции не указывается имя журналиста. В то же время нападению подвергся корреспондент издания "Буквы" Александр Кужельный. В соцсетях опубликовано видео инцидента.

На кадрах видно, как группа молодых людей мешает работать журналисту, а затем начинает его избивать.

Напомним, сегодня, 14 августа, "Национальный корпус" провел акцию под Офисом президента в ходе которой произошли стычки с полицией.

Отметим, в результате столкновений пострадали восемь правоохранителей. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало РБК-Украина, 7августа лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал всех выходить на поддержку задержанных активистов.

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Министерство внутренних дел УкраиныНацкорпусОфис президента