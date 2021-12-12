Акции Moderna упали на 11% после отчета об испытаниях вакцины против четырех штаммов гриппа

"Первая фаза исследования четырехвалентной вакцины против гриппа (мРНК-1010) успешно повысила титры против всех четырех штаммов у пожилых и молодых людей даже при самой низкой дозе; никаких серьезных проблем не обнаружено", - отметили в Moderna.

При самом низком уровне дозы (50 мкг) на 29-й день после введения у молодых людей средние геометрические титры (GMT) против штаммов гриппа A составили: 538 (H1N1) и 530 (H3N2); GMT против штаммов гриппа B: 467 (B/Yamagata) и 261 (B/Victoria).

Для пожилых людей показатели, соответственно, были: против штаммов гриппа A - 310 и 263; против штаммов гриппа B - 305 и 215.

"С одной стороны, антитела увеличились до хороших уровней, но с другой стороны, эти уровни не считаются высокими или лучше, чем у некоторых высокоэффективных вакцин, таких как Flublok или Fluzone HD", - заявил аналитик инвестбанка Jefferies Майкл Йи.

Руководство Moderna отметило, что иммунный ответ мог быть ограничен предыдущим воздействием штаммов гриппа, поэтому для лучшего понимания эффективности нужны данные о полном иммунном ответе, включая Т-клетки. Компания сообщила, что исследование продолжается и попросила инвесторов дождаться развернутой информации.