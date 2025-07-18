Актор Джон Гудмен схуд на 100 кілограмів у 73 роки: в чому секрет його дієти

Як схуд актор Джун Гудмен?

Що ж стало причиною такої трансформації і чому вона "змінила його життя"? Актор пережив складний період близько 2007 року, коли проходив реабілітацію від невизначеної залежності.

Саме тоді він вирішив кардинально змінити своє життя - не лише подолати залежність, а й розібратися з вагою, яка стала серйозною проблемою, коли він побачив на вагах 200 кілограмів.

З того моменту він взявся за себе і за допомогою фахівців до 2010 року скинув 45 кілограмів, відмовившись від цукру, алкоголю та почавши займатися спортом. Це дозволило йому до цього року досягти неймовірного результату - схуднути загалом на 100 кілограмів.

Так виглядав Джон Гудмен до схуднення (фото: instagram.com/johngoodmanfanclub)

Після того, як Джон зробив перший рішучий крок, до справи підключився його особистий тренер. Задоволений тим, що актор готовий до серйозних змін, наставник наполіг на переході до середземноморської дієти.

Цей раціон багатий на свіжу рибу, горіхи, оливкову олію, різноманітні овочі та фрукти, забезпечуючи організм усіма необхідними поживними речовинами без зайвих добавок.

Паралельно з кардинальною зміною харчування, для Джона Гудмена було розписано інтенсивний графік фізичних навантажень. Протягом шести днів на тиждень актор віддавав перевагу заняттям на тренажерах, доповнюючи їх щоденними пішими прогулянками.

Він мав проходити щонайменше 10–12 тисяч кроків на добу. Додатково заохочувалося катання на велосипеді, що допомагало підтримувати активність та спалювати калорії.

Джон Гудмен тепер виглядає так (фото: instagram.com/johngoodmanfanclub)

Цей комплексний підхід, що поєднав рішучу боротьбу із залежністю, усвідомлений вибір здорового харчування та системні фізичні навантаження, став ключем до вражаючої трансформації Джона Гудмена.