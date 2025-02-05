Активізувались з листопада. Хто стоїть за підривами ТЦК та які цілі терактів

Хто є організатором терактів і яка мета

Вигівський розповів, що з дев'яти терактів три були замахами на вбивство поліцейських. Зокрема, на вихідних зловмисники зателефонували на лінію "102" і сказали, що в приміщенні "відбувається злочин і когось утримують". У цьому ж приміщенні вже було закладено вибухівку.



Під час іншого замаху зловмисники викликали поліцейських у квартиру, де вибухівку замаскували під дитячу іграшку.

Але поліцейські ще з минулого року поінформовані, що спецслужби Росії полюють за представниками Сил безпеки і оборони, зокрема за поліцейськими.

"Ми чітко розуміємо разом з СБУ, що це конкретна атака спецслужб РФ з метою створити хибну думку в суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити негативне ставлення до Сил безпеки і оборони в нашій країні", - наголосив Вигівський.

За його словами, усіх організаторів терактів проти поліції і ТЦК встановлено і затримано. Їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зі свого боку Андрущенко уточнив, що внаслідок дій СБУ:

на Буковині затримано двох агентів спецслужб РФ. Вони готувалися підірвати наряд поліції, який мав прибути на хибний виклик;

затримано двох агентів РФ, які готували теракт у центрі Рівного біля адмінбудівлі поліції. Російські спецслужби хотіли підірвати саморобний вибуховий пристрій разом з агентами;

затримано агентурну групу, яка готувала серію терактів біля приміщень поліції в Одеській області;

затримано жінку, яка готувала підрив вибухівки біля будівлі одного з підрозділів Служби безпеки в центрі Києва.

"Терактами проти військових ворог намагається насамперед дестабілізувати ситуацію всередині країни. Також його метою є дискредитація діяльності саме ТЦК - зірвати мобілізацію та посіяти недовіру громадян до Сил оборони", - пояснив заступник голови СБУ.

За його словами, дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв, коли виконавець, який встановлює вибухівку, ще перебуває поруч - це нова тактика ворога, яку почали застосовувати з листопада минулого року. Ліквідація агента необхідна, щоб позбутися свідка злочину і не виплачувати йому обіцяні гроші.

Кого вербують спецслужби

За словами Вигівського, росіяни вербують, як правило, досить молодих українців (20 років або менше). Це ті люди, які ще не усвідомлюють усієї відповідальності і того, що вони роблять.

Також "ціллю" російських спецслужб є особи з низькою соціальною відповідальністю (наркозбувачі і не тільки). Зокрема, організатори теракту в Чернівцях займалися збутом наркотиків.

"Хочу сказати, що росіяни в більшості випадків не платять гроші, які обіцяють. Крім того, ці два випадки останніх (у Рівному та Кам'янці-Подільському) говорять про те, що вони ліквідовують завербованих осіб. Сьогодні ця людина, яка принесла сумку з вибухівкою (у будівлю ТЦК у Кам'янці-Подільському - ред.) загинула на місці події. Так само це було і в Рівному", - уточнив глава Нацполіції.

При цьому Андрущенко розповів, що росіяни вербують виконавців злочинів через месенджери та інтернет-спільноти швидкого заробітку. Їм пропонують від 300 доларів до 2500 доларів залежно від складності завдання.

Він зазначив, що таким злочинцям загрожує до 15 років в'язниці або довічний термін.

При цьому росіяни вербують і тих, хто збирає саморобні вибухові пристрої. Потім такі пристрої виконавці мають забирати в певних локаціях.

За його словами, українці мають звертатися до СБУ, якщо з ними контактують невідомі люди і намагаються їх завербувати.