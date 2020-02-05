ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Активисту Приходько вменяют подготовку теракта в консульстве РФ во Львове

Новости » Общество     05.02.2020 - 17:20
Активисту Приходько вменяют подготовку теракта в консульстве РФ во Львове
Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Олегу Приходько выдвинули новый эпизод обвинения

Крымскому активисту Олегу Приходько выдвинули новый эпизод обвинения в подготовке взрыва в генеральном консульстве России во Львове. Об этом заявил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, об этом стало известно во время судебного заседания относительно продления меры пресечения Приходько. Таким образом ему выдвинули новый эпизод обвинения по ч.1 ст.205 (подготовка террористического акта) Уголовного кодекса России.

"Следствие утверждает, что он якобы планировал взорвать здание генерального консульства России в городе Львов. То есть у Олега Аркадьевича не появляется новой статьи, а появляется новый эпизод обвинения", - сказал Шейхмамбетов.

Ранее РБК-Украина писало, что подконтрольный РФ "суд" в Симферополе продлил меру пресечения Приходько в виде содержания под стражей до 10 апреля.

Напомним, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В январе 2020 года против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.

Украина не готова к возвращению Крыма, - представитель Зеленского В аннексованном Крыму с фигуранта "дела 26 февраля" сняли судимость
Новости Украины КрымКрымактивистыполитзаключенные
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь