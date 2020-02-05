Активисту Приходько вменяют подготовку теракта в консульстве РФ во Львове

Фото: Олег Приходько (facebook.com/crimeahrg)

Олегу Приходько выдвинули новый эпизод обвинения

Крымскому активисту Олегу Приходько выдвинули новый эпизод обвинения в подготовке взрыва в генеральном консульстве России во Львове. Об этом заявил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает "Крым.Реалии".

По словам адвоката, об этом стало известно во время судебного заседания относительно продления меры пресечения Приходько. Таким образом ему выдвинули новый эпизод обвинения по ч.1 ст.205 (подготовка террористического акта) Уголовного кодекса России.

"Следствие утверждает, что он якобы планировал взорвать здание генерального консульства России в городе Львов. То есть у Олега Аркадьевича не появляется новой статьи, а появляется новый эпизод обвинения", - сказал Шейхмамбетов.

Ранее РБК-Украина писало, что подконтрольный РФ "суд" в Симферополе продлил меру пресечения Приходько в виде содержания под стражей до 10 апреля.

Напомним, Олег Приходько был задержан 10 октября 2019 года в Крыму по подозрению в подготовке теракта на аннексированном полуострове. В его гараже правоохранители нашли взрывчатку. В "суде" он заявил, что ему подбросили сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ).

В январе 2020 года против Олега Приходько возбудили новое уголовное дело. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ.