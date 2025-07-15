Активіст Гусаков отримував кошти через "дропи" та виводив через казино, - джерела

На скріншотах видно десятки однакових за сумою переказів (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн тощо), які надходили на його рахунок у 2021 році від десятків фізичних осіб - переважно з іноземними іменами, схожими на підставних "дропів". Всі перекази були здійснені на один і той самий рахунок - Гусаков Назарій Олегович.



Після надходження коштів частина з них виводилася через гральні платформи, зокрема:

LeoGaming - понад 110 тис грн;

IBOX GAME, KYIV - 24 тис грн;

"Лотереї P10" через термінали - понад 2,1 млн грн.

За даними джерел, частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Разом з IBOX, ці компанії використовувалися у масштабній фінансовій схемі, пов’язаній з відмиванням мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств. Засновниця цих схем Альона Шевцова - фігурантка низки журналістських розслідувань щодо тіньового обслуговування онлайн-казино як в Україні, так і за її межами.

Наразі транзакційна активність Гусакова чітко відповідає класичній схемі: "дроп - конвертація - гральна платформа - вивід у готівку або на офшорні рахунки". Типова структура сум переказів може вказувати на спроби обходу систем фінансового моніторингу. LeoGaming - лише один із маршрутів виведення коштів, кажуть джерела.