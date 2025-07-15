Активіст Гусаков отримував кошти через "дропи" та виводив через казино, - джерела

У розпорядженні журналістів з’явилися документи, які проливають світло на фінансові потоки фігуранта резонансного розслідування - Назарія Гусакова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
На скріншотах видно десятки однакових за сумою переказів (25 273 грн, 25 231 грн, 25 162 грн тощо), які надходили на його рахунок у 2021 році від десятків фізичних осіб - переважно з іноземними іменами, схожими на підставних "дропів". Всі перекази були здійснені на один і той самий рахунок - Гусаков Назарій Олегович.
Після надходження коштів частина з них виводилася через гральні платформи, зокрема:
За даними джерел, частина цих коштів також могла пройти через платіжну систему LeoGaming Pay. Разом з IBOX, ці компанії використовувалися у масштабній фінансовій схемі, пов’язаній з відмиванням мільярдів гривень через понад 20 підставних підприємств. Засновниця цих схем Альона Шевцова - фігурантка низки журналістських розслідувань щодо тіньового обслуговування онлайн-казино як в Україні, так і за її межами.
Наразі транзакційна активність Гусакова чітко відповідає класичній схемі: "дроп - конвертація - гральна платформа - вивід у готівку або на офшорні рахунки". Типова структура сум переказів може вказувати на спроби обходу систем фінансового моніторингу. LeoGaming - лише один із маршрутів виведення коштів, кажуть джерела.
Останні тижні навколо львів’янина Назарія Гусакова, який страждає на спінальну м’язову атрофію (СМА), розгорівся резонансний скандал. Йому закидають непрозорість у звітності щодо благодійних зборів: у соцмережах звернули увагу на повторне використання одних і тих самих фото ліків та відсутність документального підтвердження їхнього придбання.
Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що лікарня щомісяця впродовж року надавала Гусакову по три флакони препарату "Еврісді", тож потреби у подальшому зборі коштів не було.
Попри це, Гусаков продовжував приймати пожертви, пояснюючи це витратами на реабілітацію та необхідне обладнання, які не фінансуються державою.
Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження - за статтями про шахрайство (ст. 190 КК України) і відмивання грошей (ст. 209).
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