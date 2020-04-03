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Агрохолдинг Бахматюка выделяет больницам 20 млн грн на борьбу с коронавирусом

Новости » Общество     03.04.2020 - 12:18
Агрохолдинг Бахматюка выделяет больницам 20 млн грн на борьбу с коронавирусом
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В компании проводят регулярные онлайн-совещания с регионами для координации действий по оказанию помощи медучреждениям на местах

Агрохолдинг "Укрлендфарминг" бизнесмена Олега Бахматюка выделил на приобретение необходимых материалов и оборудования 20 млн грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"По состоянию на сегодня, почти в 19 областных центрах нашей страны и где-то в 650 населенных пунктах владельцем глобально выделено на борьбу с коронавирусом около 20 млн грн. Примерно 6 из которых уже отправлены на места, на больницы - это районные больницы, центры медицинской экстренной помощи, а также областные больницы - где ведут хозяйственную деятельность наши предприятия ", - сообщила операционный директор "Укрлендфарминга" Галина Ковток.

Отмечается также, что в компании проводят регулярные онлайн-совещания с регионами для координации действий по оказанию помощи медучреждениям на местах.

"В большинстве мы их ищем сами - центры экстренной скорой помощи, которые подчиняются преимущественно области, все районные скорые помощи, которые работают, помощь врачам скорых, обеспечение их надежными средствами защиты - это наша цель сегодня. Мы будем сводить оперативную информацию, которую нам подадут директора региональных управлений, и на вторую неделю снова будут определены регионы, где мы планируем помогать", - добавила Ковток.

Напомним, "Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агрохолдингов, занимающийся выращиванием зерновых и масличных культур, производством семян, животноводством, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL). Предприятия группы компаний "Укрлендфарминг" создают 27 тысяч рабочих мест и являются одними из крупнейших налогоплательщиков в Украине.

Ранее предприятие "Агро-Край", входящее в структуру агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, приобрело лабораторное оборудование для получения экстренной диагностической информации в лабораторию Гадячской центральной районной больницы.

Предприятие Бахматюка выделило средства на борьбу с коронавирусом в Херсонской области Эксперты прогнозируют кризис в аграрной отрасли из-за давления НАБУ на компанию Бахматюка
Новости Украины Олег БахматюкУкрлендфарминг
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