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Аграрная партия Поплавского может стать опасным соперником в парламентской гонке, - эксперт

Новости » Выборы 2019    05.07.2019 - 17:29
Аграрная партия Поплавского может стать опасным соперником в парламентской гонке, - эксперт
Фото: Михаил Поплавский (facebook.com/MMPoplavskiy)

Эксперт отметил, что об Аграрной партии заговорили всерьез после того, как ее возглавил Поплавский

У Аграрной партии, которую возглавляет Михаил Поплавский, есть все шансы стать опасным соперником для нынешних фаворитов парламентской гонки. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Вадим Карасев.

"Об Аграрной партии долгое время не вспоминали. Хотя это в столице не вспоминали, а в регионах у партии появилось серьезная электоральная поддержка, и потому эта политсила регулярно занимала лидирующие позиции на выборах в ОТО. Кстати, и на последних выборах в ОТО 30 июня АПУ взяла целых 14%", - написал эксперт.

По его словам, в последнее время об Аграрной партии заговорили всерьез после того, как ее возглавил Михаил Поплавский.

"По большей части смеялись, мол, что это за странный союз. Хотя Поплавский не кривит душой, когда называет себя "селюком" - он родом из села, у него в селе крупное фермерское хозяйство. Так что вообще-то во главе Аграрной партии он смотрится вполне гармонично", - считает политолог.

Как отмечает Карасев, симбиоз Поплавского с Аграрной партией сработал - медийная фигура ректора вывела "аграриев" в медиа-поле, о них начали регулярно говорить в СМИ.

"Окончательно же прорвать "информационную блокаду" АПУ помогло привлечение на свою сторону сверхпопулярного на данный момент Олега Винника. Да, сейчас это тоже сильно всех смешит, соцсети уже третий день шутят на эту тему. Тут уж, с одной стороны, и не поспоришь - где Винник, а где село, где "Нино - вино", а где - "защитим нашу землю", - написал эксперт.

Политолог напомнил, что Олег Винник пользуется известностью и популярностью всех социальных и культурных слоев Украины и в селах, и в городах, и даже в столице.

"В целом удачное позиционирование, постоянная работа в громадах, привлечение медийных фронтменов говорит о том, что не стоит АПУ недооценивать конкурентам. У "Аграриев" есть все шансы стать сильным соперником. И, если они не хотят сильно разочароваться 21 июля, уже сейчас пора продумывать стратегию и тактику противодействия АПУ", -  подытожил Карасев.

Аграрная партия Поплавского может стать опасным соперником в парламентской гонке, - эксперт

Фото: facebook.com/vadim.karasev

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