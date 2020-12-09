Хакеры атаковали Агентство ЕС, которое сертифицирует вакцины от COVID-19

Европейское агентство лекарственных средств, которое занимается сертификацией вакцин от коронавируса, пострадало от хакерской атаки. Сейчас организация проверяет несколько вакцин, предназначенных для стран Евросоюза.

Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

"Европейское агентство лекарственных средств стало объектом кибератаки. Агентство быстро начало полное расследование в тесном сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими структурами", - говорится в сообщении.

В агентстве не предоставляют дополнительные подробности, пока идет расследование. Там отмечают, что они появятся позже.

В агентстве сейчас идет проверка нескольких вакцин против коронавируса, после одобрения они могут применяться на рынке стран Евросоюза.

Агентство до 29 декабря планирует решить на совещании, достаточно ли данных о безопасности и эффективности вакцины производителей Pfizer и BioNTech для ее утверждения.

Напомним, в Великобритании зафиксировали случаи аллергической реакции на вакцину от коронавируса разработки Pfizer. Людей с сильной аллергией призвали не делать прививки ею.

РБК-Украина писало, что Министерство охраны здоровья Украины 14 декабря подаст вторую заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX.