Агентство Fitch улучшило рейтинг ПриватБанка

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Рейтинг банка улучшен с В- до В

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило рейтинг крупнейшего банка Украины АО "Приватбанк" с В- до В. Об этом говорится на сайте агентства, передает РБК-Украина.

Три других украинских государственных банка получили рейтинг В-.

"Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента для АО "ПриватБанк", ПАО "Государственный ощадный банк Украины" (Ощадбанк), ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины" (Укрэксимбанк) и ОАО "Акционерный банк Укргазбанк" на уровне "B" с положительными прогнозами", - говорится в сообщении.

В агентстве также отметили, что украинская власть остается склонной поддерживать все четыре банка, но указывают, что способность власти обеспечивать поддержку банкам является ограниченной, в частности, в иностранной валюте.

Кроме того, отмечаются риски для капитализации "Ощадбанка" и "Укрэксимбанка" из-за высокого уровня обесцененных кредитов.

Напомним, по данным НБУ, результаты судебных процессов, связанных с "ПриватБанком", - один из наиболее масштабных вызовов для макрофинансовой стабильности Украины.

Как сообщало РБК-Украина ранее, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings повысило рейтинг города Киева с уровня "В-" до "В" со "стабильным" прогнозом.