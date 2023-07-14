Агента ГРУ відправили до в'язниці за спроби влаштувати теракти в Рівненській області

Агент ГРУ РФ, який воював проти України на півдні країни, вирушив до Рівненської області з метою влаштувати там теракти. Однак його затримали, а суд відправив до в'язниці на 10 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

Зловмисником є колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення РФ воював проти сил АТО на сході України.

Тоді він перебував у складі терористичних угруповань "Оплот" і "Хан", а також входив до складу агентурного апарату російської воєнної розвідки.

Чим бойовик займався після 24 лютого 2022 року

Після повномасштабного вторгнення РФ ворожий поплічник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Фото: засуджений (facebook.com/SecurSerUkraine)

"Згодом він отримав завданнями від російського ГРУ - приховано прибути в Рівненську область для вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Що він робив у Рівненській області

Зловмисник займався підготовкою підриву двох ключових об’єктів транспортної інфраструктури у Рівненській області. Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння та боєприпасів для Сил оборони на східному та південному фронтах.

Для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш "вразливих" місцях обох транспортних шляхів.

Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.

Яке покарання він отримав

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України. Наступні 10 років він проведе у в'язниці.