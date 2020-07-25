Афродита: Лобода похвасталась идеальной фигурой в легком платье (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода восхитила сеть пикантным снимком

Светлана Лобода в легком открытом платье похвасталась идеальной фигурой и соблазнительными формами. Певица опубликовала пикантный снимок в своем Instagram и собрала массу восторженных отзывов фанов и комплиментов в комментариях.

В кадре артистка позирует перед камерой в нежном платье песочного цвета с очень глубоким декольте, и воздушная ткань подчеркивает ее бюст. Светлана облокотилась на стену и томным движением руки поправляет прическу, а другой поддерживает разрез наряда на бедре и демонстрирует плавные изгибы.

Звезда выбрала неброский макияж, а минимум украшений идеально дополняет новый образ.

"Я там, где должна быть... Я с тем, с кем должна быть... Я такая, какая должна быть", - подписала фото Лобода.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях к посту Светлану осыпают горячими комплиментами, называют Афродитой и "вручают" корону красоты.

Хороша тут!

Оставайтесь такой, вы прекрасная!

Несите огнетушитель

Богиня!

Красотка

До чего же вы прекрасны!

Афродита!

Просто бомба!

Вы, как всегда, красивее всех

Очень эротично!

Фото: скрин комментариев instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что недавно Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини.

Ранее Светлана Лобода похвасталась дерзким образом в косухе от Versace и кожаных шортах.