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Афродита: Лобода похвасталась идеальной фигурой в легком платье (фото)

Суббота 25 июля 2020 21:48
Афродита: Лобода похвасталась идеальной фигурой в легком платье (фото)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Автор: Styler

Лобода восхитила сеть пикантным снимком

Светлана Лобода в легком открытом платье похвасталась идеальной фигурой и соблазнительными формами. Певица опубликовала пикантный снимок в своем Instagram и собрала массу восторженных отзывов фанов и комплиментов в комментариях.

В кадре артистка позирует перед камерой в нежном платье песочного цвета с очень глубоким декольте, и воздушная ткань подчеркивает ее бюст. Светлана облокотилась на стену и томным движением руки поправляет прическу, а другой поддерживает разрез наряда на бедре и демонстрирует плавные изгибы.

Звезда выбрала неброский макияж, а минимум украшений идеально дополняет новый образ.

"Я там, где должна быть... Я с тем, с кем должна быть... Я такая, какая должна быть", - подписала фото Лобода.

Афродита: Лобода похвасталась идеальной фигурой в легком платье (фото)

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях к посту Светлану осыпают горячими комплиментами, называют Афродитой и "вручают" корону красоты.

  • Хороша тут!
  • Оставайтесь такой, вы прекрасная!
  • Несите огнетушитель
  • Богиня!
  • Красотка
  • До чего же вы прекрасны!
  • Афродита!
  • Просто бомба!
  • Вы, как всегда, красивее всех
  • Очень эротично!

Афродита: Лобода похвасталась идеальной фигурой в легком платье (фото)

Фото: скрин комментариев instagram.com/lobodaofficial

Напомним, что недавно Светлана Лобода показала идеальную фигуру в тигровом бикини.

Ранее Светлана Лобода похвасталась дерзким образом в косухе от Versace и кожаных шортах.

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