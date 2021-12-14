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В Африке почти сотня людей умерли от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренное исследование

Новина українською →
Южный , Вторник 14 декабря 2021 15:56
В Африке почти сотня людей умерли от неизвестной болезни. ВОЗ начинает экстренное исследование Фото: в Африке почти сотня человек умерла от неизвестной болезни (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

На востоке Южного Судана по меньшей мере 89 человек умерли за последние несколько недель от неизвестной болезни. Из-за чего ВОЗ направила в соответствующий регион целевую группу для проведения экстренного исследования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

По информации СМИ, эпицентром заболевания стал административный округ Фангак в штате Джонглий. Он, в частности, недавно сильно пострадал от крупнейшего за последние 60 лет наводнения.

"Мы решили отправить группу быстрого реагирования, чтобы оценить и расследовать возможные риски. Также члены группы смогут собрать образцы у больных людей", - заявила представитель ВОЗ Шейла Байя.

Вместе с тем местные власти предполагали, что вероятной причиной смертей жителей является холера, однако, проведя тестирование, был выявлен отрицательный результат.

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ВОЗ Африка
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