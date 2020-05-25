Африка может столкнуться с "тихой эпидемией" COVID-19, - ВОЗ

В ВОЗ считают, что лидеров стран нужно подталкивать к большему количеству тестирований на наличие коронавируса.

В то же время глава ВОЗ заявил, что опыт континента, связанный с другими эпидемиями, помог ему расширить масштабы своей реакции на коронавирус и избежать последствий, наблюдаемых в других местах до сих пор. Однако, по его словам, в Африке

Напомним, ранее в ВОЗ назвали новый эпицентр пандемии коронавируса.

Также в организации сообщали, что более 2 миллионов случаев коронавируса приходится на Европу.