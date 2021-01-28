Африка согласовала получение еще 400 миллионов доз вакцины от коронавируса

Фото: вакцина от коронавируса Pfizer (Getty Images)

Африканский союз договорился о поставках на континет еще 400 миллионов доз вакцины от коронавируса. Получат препарат AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

Всего союз уже договорился о поставка 670 миллионов доз вакцины. И только препарата британской разработки Оксфордского университета и AstraZeneca.

Целью властей африканских стран является вакцинировать 60% населения континента в 1,3 миллиарда человек в течение трех лет. В 2021 году они рассчитывают привить 30-35% людей.

AstraZeneca является самой оптимальной опцией по вакцине для Африки по соотношению цены и условий доставки, поскольку перевозить и хранить более дорогие препараты Pfizer и Moderna, нуждающиеся в хранении при очень низкой температуре, в Африке невозможно.

Известно, что Африка получит еще 600 миллионов доз вакцин через систему COVAX, которой занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее издание The Economist утверждало, что Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не раньше 2023 года. Вместе с Украиной самый поздний доступ к вакцине будут иметь еще 85 стран мира.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны.