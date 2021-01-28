ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Африка согласовала получение еще 400 миллионов доз вакцины от коронавируса

Африка, Четверг 28 января 2021 18:02
Африка согласовала получение еще 400 миллионов доз вакцины от коронавируса
Фото: вакцина от коронавируса Pfizer (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Африканский союз договорился о поставках на континет еще 400 миллионов доз вакцины от коронавируса. Получат препарат AstraZeneca.

Об этом сообщает Reuters.

Всего союз уже договорился о поставка 670 миллионов доз вакцины. И только препарата британской разработки Оксфордского университета и AstraZeneca.

Целью властей африканских стран является вакцинировать 60% населения континента в 1,3 миллиарда человек в течение трех лет. В 2021 году они рассчитывают привить 30-35% людей.

AstraZeneca является самой оптимальной опцией по вакцине для Африки по соотношению цены и условий доставки, поскольку перевозить и хранить более дорогие препараты Pfizer и Moderna, нуждающиеся в хранении при очень низкой температуре, в Африке невозможно.

Известно, что Африка получит еще 600 миллионов доз вакцин через систему COVAX, которой занимается Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Ранее издание The Economist утверждало, что Украина сможет получить широкий доступ к вакцине от коронавируса не раньше 2023 года. Вместе с Украиной самый поздний доступ к вакцине будут иметь еще 85 стран мира.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина до 1 февраля ожидает решения COVAX по включению в распределение вакцин так называемой первой волны.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире вакцина от коронавируса

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь