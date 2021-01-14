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Африка получила 270 млн доз COVID-вакцин, но их недостаточно

Кейптаун, Четверг 14 января 2021 12:46
Африка получила 270 млн доз COVID-вакцин, но их недостаточно
Фото: вакцина от коронавируса (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Африканский Союз (АС) получил 270 млн доз вакцин от коронавируса. Они получили вакцины от компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Об этом сообщает BBC.

Президент Южно-Африканской Республики и глава АС Сирил Рамафоса заявил, что все дозы будут использованы в 2021 году, но их недостаточно, чтобы вакцинировать весь регион.

Еще около 50 млн доз препаратов направят в середине 2021 года. Также регион ожидает еще около 600 млн доз от компании COVAX, которая помогает с вакцинами странам с низким уровнем доходов.

По словам Рамафоса, для населения 1,3 миллиарда человек и при условии, что каждому человеку нужно две прививки, Африка потребует около 2,6 миллиарда доз.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль направил Европейской комиссии письмо с просьбой помочь с поставками вакцины от COVID.

Отметим, главный санитарный врач Виктор Ляшко, что Украина в ближайшее время получит COVID-вакцину от COVAX.

Также сообщалось, что Израиль исключает тайные поставки COVID-вакцины для украинских политиков.

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