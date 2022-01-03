В Афинах застрелили грузинского "вора в законе"

Когда выходец из Грузии в районе Мосхато возвращался домой с семьей, произошло нападение. По словам очевидцев, было произведено не менее четырех-пяти выстрелов.

В итоге у подъезда многоквартирного полиция нашла три гильзы.

По версии телеканала, убийство, вероятно, связано со сведением счетов между тбилисской и кутаисской мафией.

Шотико ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу и был замешан в торговле наркотиками.

Соседи рассказали журналистам, что знали семью Тевдорадзе, встречались с ними в церкви каждое воскресенье. Шотико они описывают как "темную и замкнутую личность". Семья проживала в этом районе в течение последних четырех лет.

Известно, что напавший был одет во все черное. Пока его не удалось задержать.