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В Афинах тысячи людей вышли на акции против COVID-вакцинации

Автор: Даша Харченко

В Афинах более 5 тысяч человек вышли на протесты против вакцинации от коронавируса. Протестующие требовали отставки правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этот протест стал крупнейшей демонстрацией противодействия прививке. В то же время опрос показал, что большинство греков заявили, что собираются получить вакцину, и большинство высказалось за обязательную вакцинацию некоторых слоев населения.

Кроме того, около 41% греков полностью вакцинированы.

"Каждый человек имеет право выбора. Мы решили, что правительство не выбирает для нас", - сказал Фейдон Воволис, кардиолог, который поставил под сомнение научные исследования вокруг защитных масок и вакцины.

В 11-миллионной стране с начала пандемии заражено более 444 700 человек, а 12 782 умерли. В среду, 14 июля, органы власти зафиксировали почти 3000 новых заражений.

Накануне власти Греции объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер. В случае отказа от прививки их будут устранять от работы. Кроме того, с 16 июля в стране невакцинированные не смогут посещать развлекательные заведения.

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