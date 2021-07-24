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В Афинах полиция разогнала противников обязательной СOVID-вакцинации после провокаций

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Афины, Суббота 24 июля 2021 23:34
В Афинах полиция разогнала противников обязательной СOVID-вакцинации после провокаций Фото: В Афинах полиция применила слезоточивый газ против противников вакцинации (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Греческая полиция разогнала в субботу вечером массовый митинг противников обязательной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма. На митинг пришли около 4 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

На митинге начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью, которые с треском стали взрываться, поднимая облака пламени и дыма.

Полицейские тут же ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также на демонстрантов стал двигаться водометный автомобиль "Авра", поливая их мощными струями воды.

Накануне власти Греции объявили обязательную вакцинацию от коронавируса для сотрудников ряда сфер. В случае отказа от прививки их будут устранять от работы. Кроме того, с 16 июля в стране невакцинированные не могут посещать развлекательные заведения.

Недавние опросы показали, что большинство греков получат шанс противостоять COVID- 19, который унес жизни 12 890 человек в стране Около 45% населения из 11 миллионов полностью вакцинированы.

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