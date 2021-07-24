В Афинах полиция разогнала противников обязательной СOVID-вакцинации после провокаций

Греческая полиция разогнала в субботу вечером массовый митинг противников обязательной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма. На митинг пришли около 4 тысяч человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews .

На митинге начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью, которые с треском стали взрываться, поднимая облака пламени и дыма.

Полицейские тут же ответили слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. Также на демонстрантов стал двигаться водометный автомобиль "Авра", поливая их мощными струями воды.