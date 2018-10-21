В Афинах неизвестные напали на посольство Канады

Иллюстративное фото (facebook.com/hellenicpolice)

Нападавшие облили фасад краской и пытались разбить окна

Утром 21 октября в Афинах (Греция) группа неизвестных напала на посольство Канады. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Ekathimerini.

Сообщается, что около 06:00 до 10 неизвестных попытались кувалдами разбить стекло на входе в посольство. Они также бросали красную и черную краску на фасад. По данным охраны дипломатического учреждения, лица нападавших были замаскированы.

Записи с камер наблюдения показали, что нападавшие прибыли на мотоциклах. В районе атаки одного мужчину задержали, но впоследствии отпустили.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина усилит работу посольства в Афинах для возвращения моряков из Греции. Отметим, на сегодня в тюрьмах этой страны находятся 160 украинцев за перевозку нелегальных мигрантов.

"Максимальный срок наказания, который получили осужденные украинцы - 25 лет", - сообщили в МИД Украины и добавили, что в некоторых случаях при определенных обстоятельствах перевозка мигрантов квалифицируется греческим законодательством как тяжкое преступление.