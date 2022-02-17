"Афганский синдром". В Минобороны объяснили, почему некоторые посольства переехали во Львов

"...США и страны НАТО в целом пережили шок после вывода войск из Афганистана, я это называю "афганский синдром". Трагические кадры из Кабула, из аэропорта, облетели весь мир, и в этом оцепенении и этой панике, украинские военные действовали спокойно и помогали эвакуировать, в том числе, граждан других стран", - пояснил Резников.

Он отметил, что из-за событий в Афганистане ряд внешнеполитических ведомств изменил свои протоколы "на более жесткие".

"Я думаю, этот "афганский синдром" действует. Из-за него ряд внешнеполитических ведомств были вынуждены переписать свои протоколы, сделать их более жесткими, и сегодня мы наблюдаем, как посольства США и ряда других стран переехали во Львов, правда уточняют, что временно, сократили свои дипломатические контингенты", - отметил министр.

Подробнее об угрозе вторжения РФ, реакции Запада, новом оружии, признании "ЛДНР", отмене срочной службы и украинских"Байрактарах" - читайте в интервью главы Минобороны для РБК-Украина.