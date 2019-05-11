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В Афганистане застрелили парламентского советника

Новости » Происшествия    11.05.2019 - 23:48
В Афганистане застрелили парламентского советника
Фото: полиция Афганистана (из открытых источников)

Экс-журналистку Мину Мангал расстреляли по дороге на работу

В столице Афганистана Кабуле в субботу, 11 мая, застрелили советника комиссии по культуре афганского парламента, бывшую тележурналистку Мину Мангал. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Басир Муджахед, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По информации агентства, двое неизвестных мужчин на мотоцикле стреляли в бывшего репортера телеканала Ariana News неподалеку от ее дома в восточной части Кабула.

В момент нападения она шла на работу в парламент.

Мотивы преступления пока неясны, полиция ведет расследование.

Как отмечает издание, по данным ООН, в 2018 году в Афганистане были убиты 3804 мирных жителя, в том числе более 900 детей, что является наибольшим годовым показателем жертв среди гражданского населения за последние годы.

Напомним, 11 мая в афганской провинции Газни в результате разрыва мины, заложенной на обочине дороги боевиками террористической группировки "Талибан", погибли семеро детей в возрасте от 7 до 9 лет, еще 2 ребенка получили ранения.

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