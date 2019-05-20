В Афганистане заседание нового парламента закончилось дракой за пост спикера

Одно из первых заседаний первой сессии нового созыва нижней палаты парламента Афганистана закончилось дракой между депутатами за должности спикера. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Противники депутата-предпринимателя Мера Рахмана Рахмани не давали ему занять кресло спикера, его сторонники настаивали, что эта должность принадлежит ему.

Депутаты, несогласные со способом провозглашения Рахмани спикером, к которому прибегли его сторонники, требуют новых выборов на эту должность.

В предыдущий день, 19 мая, Мер Рахман Рахмани, отец известного в Кабуле предпринимателя Аджмана Рахмани, который продает бронежилеты всей политической элите столицы Афганистана, во время выборов спикера получил 123 голоса, его соперник - 55. Но в нижней палате, в которой 247 мест, простое большинство, минимально необходимое для избрания, составляет 124 голоса. Сторонники Рахмани, несмотря на это, заявили, что раз он набрал больше голосов от соперника, то нехватка одного голоса не имеет значения, и провозгласили его председателем нижней палаты.

Сейчас в Афганистане происходит первая сессия состава нижней палаты парламента, избранная на спорных выборах еще 20 октября 2018 года. Технические и организационные проблемы отложили оглашение официальных результатов выборов на длительное время - их наконец утвердили лишь ранее в этом месяце.

Ранее сообщалось, что в столице Афганистана Кабуле в субботу, 11 мая, застрелили советника комиссии по культуре афганского парламента, бывшую тележурналистку Мину Мангал.