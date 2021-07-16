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В Афганистане погиб журналист Reuters: он освещал бой талибов с войсками правительства

Автор: Дмитрий Кузнецов

Журналист агентства Reuters Даниш Сиддики погиб во время освещени столкновений между афганскими силами безопасности и боевиками движения "Талибан" возле пограничного перехода Спин-Бодак с Пакистаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным издания, Сиддики и высокопоставленный офицер афганских сил безопасности погибли 16 июля. Они попали под перекрестный огонь во время боя правительственных войск с талибами за пограничный переход Спин-Болдак.

"Мы срочно запрашиваем дополнительную информацию и работаем с властями в регионе", - заявили президент Reuters Майкл Фриденберг и главный редактор Алессандр Галлони.

Даниш Сиддики с начала этой недели работал в провинции Кандагар на юге Афганистана в составе спецподразделений афганских сил безопасности. Журналист освещал их работу.

Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что он "глубоко опечален шокирующими сообщениями" о смерти Сиддики и выразил соболезнования его семье.

Напомним, 14 июля боевики "Талибана" в Афганистане получили контроль над крупным пограничным пунктом пересечения с Пакистаном - Спин-Бодака.

Отметим, власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке боевиков "Талибана" в ряде районов страны.

Ранее "Талибан" заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

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