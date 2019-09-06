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В Афганистане боевики "Талибана" напали на провинцию Фарах

Новости » Происшествия    06.09.2019 - 14:10
В Афганистане боевики "Талибана" напали на провинцию Фарах
Иллюстративное фото (Paula Bronstein/Getty Images)

Боевики захватили часть провинции

Боевики террористического движения "Талибан" напали на провинцию Фарах, что на востоке Афганистана. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Анадолу.

Как сообщил представитель местной власти Гулам Фарук Барикзей, талибы из четырех направлений начали наступление на административный центр провинции Фарах. Несколько районов провинции уже перешли под контроль "Талибана".

Отмечается, что сейчас продолжаются бои между талибами и силами безопасности. Потери несут обе стороны.

Кроме того, в "Талибане" уже заявили, что захватили большую часть провинции.

Напомним, в четверг, 5 сентября, в дипломатическом районе Кабула, где находится посольство США, произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибли 10 человек и еще более 40 пострадали. Ответственность за террористический акт взяло на себя радикальное движение "Талибан".

РБК-Украина писало, что в результате теракта в Кабуле погибли двое военнослужащих из состава миссии НАТО. В альянсе рассказали, что жертвами взрыва стали американский и румынский военные.

Добавим, что 2 сентября в столице Афганистана произошли два мощных взрыва вблизи комплекса, который используется сотрудниками международных организаций. В результате серии взрывов погибли 16 человек, еще 119 пострадали.

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