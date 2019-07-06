В Афганистане боевики напали на пограничный пункт, есть погибшие

На юге Афганистана в провинции Пактика боевики "Талибан" совершили нападение на пограничный пункт, что привело к гибели по меньшей мере 8 силовиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajhwok.

Начальник полиции генерал Эмаль Ниазай рассказал, что боевики провели штурм контрольно-пропунскного пункта в уезде Вазихва.

"Восемь сотрудников пограничной полиции были убиты", - заявил Ниазай.

Также член провинцального совета Абдул Гани Пактин рассказал, что в результате нападения еще 2 сотрудника сил безопасности получили ранения, а еще четверо пропало без вести.

Гани Пактин также рассказал, что из-за того, что боевики заминировали дороги, подкрепление не смогло прибыть вовремя.

Ранее РБК-Украина сообщало, что число жертв взрыва в дипломатическом районе афганской столицы Кабул возросло до 40 человек. Среди сил безопасности число погибших достигает 6, еще 20 пострадали, а среди гражданских - речь идет о 34 погибших и не менее 63 пострадавших, также представитель Минобразования Афганистана Нурия Нажат заявила, что в результате взрыва пострадал минимум 51 ученик.