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Афганистан получил вакцину AstraZeneca из Индии. Ее ждет и Украина

Автор: Роман Тверденко

В Афганистан доставили первую партию вакцины AstraZeneca от коронавируса. Ее привезли из Индии.

Об этом сообщает Reuters.

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В страну доставили 500 тысяч доз вакцины. Но пока ее не будут применять, поскольку не получено разрешение для экстренного использования от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ожидается, что его выдадут на следующей неделе, а пока препарат будет храниться в столице Кабуле.

Первыми будут привиты медики, сотрудники службы безопасности, учителя и чиновники.

Для вакцинации правительство уже обучило тысячу человек из трех тысяч необходимых для проведения процесса в стране.

Ожидается, что в ближайшее время в страну прибудет еще 200 тысяч доз вакцины из Китая. В рамках механизма COVAX Афганистан ожидает выделения вакцины для прививок 20% 38-миллионного населения.

Напомним, в пятницу украинское правительство заявило о договоренности по поставкам в Украину 12 миллионов доз вакцин двух разработчиков - AstraZeneca и Novavax. Ее будут доставлять из Индии. Контракт подписан с Serum Institute, который сегодня поставил вакцину в Афганистан.

В феврале Украина ожидает миллион доз в рамках этого контракта.

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