Афганистан получил вакцину AstraZeneca из Индии. Ее ждет и Украина

В страну доставили 500 тысяч доз вакцины. Но пока ее не будут применять, поскольку не получено разрешение для экстренного использования от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Ожидается, что его выдадут на следующей неделе, а пока препарат будет храниться в столице Кабуле.

Первыми будут привиты медики, сотрудники службы безопасности, учителя и чиновники.

Для вакцинации правительство уже обучило тысячу человек из трех тысяч необходимых для проведения процесса в стране.

Ожидается, что в ближайшее время в страну прибудет еще 200 тысяч доз вакцины из Китая. В рамках механизма COVAX Афганистан ожидает выделения вакцины для прививок 20% 38-миллионного населения.