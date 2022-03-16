Все АЭС работают стабильно. Радиационный и экологический фон в пределах нормы, - Энергоатом

"По состоянию на 09:00 16 марта 2022 года все четыре действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно вырабатывать электрическую энергию. Их суммарная текущая мощность обеспечивает необходимые объемы электроэнергии для нужд страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оборудование реакторных отделений энергоблоков находятся под наблюдением и контролем.

Сейчас сложная ситуация на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты. На территории станции размещаются не менее 50 единиц военной техники. Оккупанты взрывают возле АЭС снаряды и мины.

"Все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, изменения имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков", - отмечает Энергоатом.

Работники Запорожской АЭС находятся под сильным психологическим давлением. Сотрудники не могут в таких условиях обеспечить качественную работу АЭС. В городе Энергодар, где находится станция, продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарств первой необходимости.