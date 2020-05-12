Аэропорты Турции начнут проверять всех пассажиров на COVID-19 с 1 июня

С 1 июня в турецких аэропортах начнут проверять всех пассажиров, прилетающих в страну, на коронавирус. Об этом заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсоя, передает Airport Haber.

Сообщается, что в первую очередь речь идет об аэропортах основных туристических провинций, в том числе Антальи.

По словам Эрсоя, Турция готовится к постепенному возобновлению туризма.

"Министерство здравоохранения страны займется созданием специальных лабораторий в аэропортах, чтобы тестировать пассажиров", - сообщил министр.

Он также отметил, что пассажиры будут проходить тестирование до прохождения паспортного контроля.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция прошла пик пандемии коронавируса. При этом глава Министерства здравоохранения заявил, что в стране число смертей является низким в Европе.

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действующие ограничения в стране будут сохранены, но несколько ослаблены. По его словам, очередной запрет на выход из дома будет действовать с 16 по 19 мая.