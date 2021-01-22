В аэропорту Нидерландов задержали туристов с фальшивыми тестами на коронавирус

В аэропорту “Схипхол” близ Амстердама, задержали девять людей, которые имели ложный тест на коронавирус. Задержанным от 30 до 75 лет.

Об этом сообщает NOS.

Двое мужчин и семь женщин хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко.

“В аэропорту “Схипхол” были задержаны девять людей, которые имели ложный отрицательный результат теста на коронавирус.”, - говорится в сообщении.

Следствие продолжается.

Напомним, правительство Нидерландов приняло решение ввести комендантский час на территории страны. Ограничение начнет действовать с субботы, 23 января. Комендантский час продлится как минимум до 9 февраля.

Напомним, ранее правительство Нидерландов решило продлить действующий в стране жесткий карантин на три недели. Он будет действовать как минимум до 9 февраля.

Добавим, что с 15 декабря в Нидерландах действует локдаун. Все общественные места, включая детские сады, тренажерные залы, музеи, зоопарки, кинотеатры, парикмахерские и салоны красоты, закрыты.