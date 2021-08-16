В аэропорту Кабула открыли огонь по военным США. Двух нападавших застрелили

В аэропорту Кабула двое вооруженных людей открыли огонь по американским военнослужащим. Двух нападавших застрелили военные США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов заявил, что мужчины были вооружены, однако он не может подтвердить или они являются членами "Талибана".

Кроме того, один американский военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате другого инцидента в аэропорту, однако по словам чиновника, обстоятельства не подтверждены.