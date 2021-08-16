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В аэропорту Кабула открыли огонь по военным США. Двух нападавших застрелили

Автор: Валерия Полищук

В аэропорту Кабула двое вооруженных людей открыли огонь по американским военнослужащим. Двух нападавших застрелили военные США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель оборонного ведомства Соединенных Штатов заявил, что мужчины были вооружены, однако он не может подтвердить или они являются членами "Талибана".

Кроме того, один американский военнослужащий получил огнестрельное ранение в результате другого инцидента в аэропорту, однако по словам чиновника, обстоятельства не подтверждены.

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АфганистанКабул