В аэропорту Франкфурта столкнулись два самолета

Два самолета столкнулись в субботу вечером, 16 ноября, при рулении в аэропорту Франкфурта-на-Майне. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что никто из пассажиров не пострадал. Так, корейский самолет Air Boeing 777 столкнулся с самолетом Air Namibia после посадки в субботу в 18:20 по местному времени. У одной машины поврежден высотный рулевой механизм, у другой - край крыла.

Издание уточняет, что самолет корейской компании вылетел в Сеул лишь в воскресенье, пассажирам предоставили места в одной из гостиниц.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Германии во время учебного полета столкнулись два боевых истребителя Eurofighter. Инцидент произошел в северовосточной земле Мекленбург-Передняя Померания. По данным издания, два истребителя столкнулись в воздухе во время тренировочного полета и разбились. Эту информацию подтвердили в Министерстве внутренних дел и Бундесвере.

По предварительной информации, пилоты катапультировались. В районе крушения самолетов начался лесной пожар. Обломки самолетов упали на населенные пункты.