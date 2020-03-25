В аэропорту "Борисполь" зафиксировали новый случай коронавируса

Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны среднего востока. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Как отмечается, мужчину направили в одну из больниц столицы.

"Положительный результат на наличие коронавирусной инфекции экспресс-тест показал у одного пассажира, который прибыл из страны среднего востока. Стоит отметить, что этот человек повел себя разумно и самостоятельно вызвался пройти соответствующую проверку. Его направили в одну из больниц столицы", - говорится в сообщении.

За сутки пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 13 тысяч человек.

Отметим, в аэропорту "Борисполь" третий день подряд фиксируют новые случаи заражения Covid-19.

Напомним, Минздрав подтвердил четвертую смерть от коронавируса в Украине, сегодня умер житель Тернопольской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в Тернопольской области полиция разыскивает около 500 человек, которые контактировали с инфицированным коронавирусом священником. На период общения с людьми, священник не знал, что заражен.

Более того, в Китае зафиксировали первую смерть от нового хантавируса.