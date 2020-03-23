В аэропорту "Борисполь" обнаружили коронавирус у мужчины

В пункте пропуска "Борисполь" во время оформления на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие, у него потом обнаружили коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Как отмечается, мужчине провели экспресс-тест и он показал положительный результат.

"Мужчине провели экспресс-тест, который показал положительный результат и подтвердил заболевание коронавирусом. Больного сразу доставили в инфекционное отделение больницы", - говорится в сообщении.

Всего в течение суток пограничники и работники санитарно-карантинных подразделений провели опрос о состоянии здоровья и измерении температуры в более чем 15 тысяч человек.

Ранее глава Минздрава Илья Емец заявил, что третий этап коронавируса - смертность. Емец отметил, что сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца и сделают так, что смертность в Украине будет меньше, чем даже в Китае.

Также Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии Covid-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.