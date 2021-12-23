В аэропорту "Борисполь" обнаружили 30 поддельных COVID-сертификатов

В период с 19 по 22 декабря на территории аэропорта 30 человек предъявили сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Полиция будет проверять каждый факт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Правоохранители после обнаружения поддельных COVID-документов открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

Фигурантам может грозить наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 2 лет.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.