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Из аэропорта "Борисполь" госпитализировали украинца с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     11.03.2020 - 16:28
Из аэропорта "Борисполь" госпитализировали украинца с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (facebook com airportkiev)

Мужчине стало плохо по прилету в Украину

В аэропорту "Борисполь" гражданина Украины госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает Hromadske.

Отмечается, что мужчине стало плохо по прилету в Украину. Его госпитализировали с симптомами на коронавирус в Александрийскую клиническую больницу Киева.

Откуда именно прилетел самолет на данный момент не сообщается.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая прибыла в Украину из Италии. Женщина была госпитализирована 9 марта с острым респираторным заболеванием. Результаты теста на коронавирус будут известны в течение нескольких дней.

Отметим, 11 марта Кабинет министров Украины ввел карантин во всех областях страны в связи со вспышкой коронавируса в мире. Карантин продлится с 12 марта по 3 апреля. В частности, будут запрещены массовые собрания более 200 человек, закрыты учебные заведения, а также закрыто авиасообщение с некоторыми странами.

По состоянию на 11 марта в Украине зафиксирован один случай коронавируса. Заболевание выявили 3 марта у мужчины в Черновцах. До этого инфицированный находился в Италии. Всего Центр общественного здоровья получил 43 подозрения о заболевании коронавирусом.

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