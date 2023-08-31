Аеродром Курська атакували картонні дрони СБУ. З'явилося відео тестування розробки

За інформацією джерел, картонні дрони є невидимими для ворожих радарів. Як продемонструвало випробування, після вибуху вражаючі елементи накривають доволі велику площу, достатню, щоб пошкодити навіть великий літак.

Саме за допомогою цих картонних дронів військові контррозвідники СБУ у ніч на 27 серпня атакували аеродром у російському Курську. Тоді вони пошкодили чотири літаки СУ-30 та один МіГ-29. Також серед уражених цілей - радари комплексу С-300 та два "Панцирі".

"Завдяки нестандартним підходам спеців із СБУ тепер у росіян на один страшний сон більше", - додали джерела.

Атака на аеродром у Курську

В ніч на 27 серпня у Курську пролунали вибухи. Місцеві у соцмережах повідомляли, що також чули автоматні черги. Пізніше з'явилися кадри з моментом вибуху, на яких видно яскравий спалах у нічному небі.

Губернатор Курської області підтвердив, що Курськ намагалися атакувати дронами. Проте він лише заявив, що один БПЛА влучив у багатоповерхівку.

Джерела РБК-Україна у СБУ розповіли, що саме військова контррозвідка спецслужби атакувала аеродром у Курську. Там розміщуються літаки та засоби ППО окупантів.

Пізніше з'явилися супутникові знімки аеродрому у Курську після атаки СБУ.

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