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Адвокат Трампа просил помощника Зеленского не увольнять мэра Киева, - NYT

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Джулиани встречался с Ермаком 2 августа в Мадриде

Личный адвокат президента США Руди Джулиани во время встречи с советником украинского президента Андреем Ермаком просил не увольнять мэра Киева Виталия Кличко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американское издание The New York Times.

Как сообщается, в разговоре с журналистами NYT Джулиани подтвердил, что во время встречи с Ермаком в августе прошлого года в Мадриде он обсуждал ситуацию с увольнением Кличко с поста мэра Киева.

"Я сказал ему: "Я не знаю, я не в курсе событий, но, мне кажется, он - один из хороших парней". И выступая как личный друг, а не представитель власти или тому подобное", - рассказал адвокат Трампа.

Джулиани подчеркнул, что просьба оставить Кличко на посту была его личным мнением, а не мнением администрации американского президента.

"Я высказал свое мнение, а не мнение правительства, основываясь на личных отношениях", - добавил он.

В издании отмечают, что Ермак также признал, что обсуждал с адвокатом президента США будущее Кличко.

"Джулиани спросил, какое у меня мнение о мэре Кличко. Он сразу же подчеркнул, что я не должен рассматривать его вопрос как попытку влияния на меня. Это был конец нашего разговора о Кличко. Я отвергаю любые предположения, что Джулиани пытался повлиять на меня", - рассказал Ермак.

Напомним, в прошлом году в Офис президента передали представление на увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Кабинет министров также поддержал решение об увольнении мэра Киева. Однако Кличко до сих пор остается на посту.

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