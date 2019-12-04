Адвокат семей Небесной сотни прекратила голодовку

Адвокат семьи Героев Небесной сотни Евгения Закревская сообщила о прекращении голодовки. Об этом она написала в Facebook.

Закревская прекратила голодовку, потому что парламент принял поправку в закон о Госбюро расследований, которая позволяет возобновить расследования по делам Майдана.

"Останавливаем голодовку, но не прекращаем контролировать выполнение властью плана действий по восстановлению следствия по делам Майдана и не теряем общественного внимания над этими делами. Как только исчезает внимание общества - исчезает приоритет для власти, и начинается коллапс", - написала она.

Закревская объявила голодовку 21 ноября. Таким образом она голодала 13 дней. Кроме нее голодали еще 16 человек.

Напомним, вчера Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследования.

РБК-Украина писало, что Генеральная прокуратура передаст другим органам более ста производств по делам Майдана в связи с истечением срока полномочий досудебного расследования органами ГПУ 114 уголовных производств будут направлены в другие органы предварительного расследования.

Ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что в ГПУ проводится внутреннее расследование исчезновения двух томов материалов по делам Майдана.