Адвокат рассказала об условиях содержания координатора "Крымской солидарности" в СИЗО

Адвокат фигуранта второго Бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", координатора "Крымской солидарности" Сервера Мустафаева назвала "пыткой" его условия содержания в СИЗО Краснодара (Россия). Об этом заявила Лиля Гемеджи, которая посетила Мустафаева в СИЗО Краснодара 29 октября, передает РБК-Украина со ссылкой на Крым.Реалии.

По ее словам, камера, в которой находятся Мустафаев и еще один арестованный, имеет площадь четыре квадратных метра.

"Условия содержания Сервера бесчеловечны, согласно европейской конвенции по правам человека - условия пыточные. Камера, в которой содержится мой подзащитный - четыре квадратных метра. После моего предыдущего посещения Сервера содержат там не одного, к нему поместили еще одного следственно-арестованного, и, соответственно, на каждого из них приходится по два квадратных метра, это с учетом установленных кроватей, с учетом так называемого санузла, причем не огороженного, с учетом раковины, и столика, на котором они должны обедать", - рассказала адвокат.

Гемеджи отметила, что по документам Мустафаев находится в транзитной камере, в камере общего содержания, а фактически его держат в другой камере.

"Мы рассматриваем это как один из элементов давления, которое началось в СИЗО Симферополя. Учитывая правозащитную деятельность Сервера и его знания, это попытка изолировать его от людей, которым он может помогать. На сегодняшний день неизвестно, когда его этапируют в Ростов-на-Дону", - добавила она.

Напомним, 11 октября 2017 года в Бахчисарае прошли обыски в домах крымских татар, после которых шесть человек были задержаны. 21 мая 2018 года в Бахчисарае и с. Долинное Бахчисарайского района после обысков были арестованы еще двое крымских татар.12 сентября 2019 года Сервер Мустафаев и еще семь фигурантов этого дела - Марлен (Сулейман) Асанов, Сейран Салиев, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирьяев, Мемет Белялов, Эдем Смаилов, Эрнес Аметов - были этапированы из Симферополя в Ростов-на-Дону.

Всех их обвинили в участии в деятельности террористической организации, а Мустафаева к тому же - в насильственном захвате власти. Ему грозит лишение свободы до 20 лет.

По состоянию на 23 сентября, на территории России и в оккупированном Крыму незаконно содержатся 113 граждан Украины.