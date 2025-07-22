Адміністрація Трампа розсекретила архіви про вбивство Мартіна Лютера Кінга: що в них

У понеділок, 21 липня, розсекретили понад 240 тисяч сторінок архівних матеріалів, пов’язаних із вбивством лідера руху за громадянські права Мартина Лютера Кінга-молодшого.

У документальному масиві містяться записи стеження ФБР за Кінгом, зібрані ще у 1970-х роках.

Розкриття викликало суперечливу реакцію в США, включно з критикою з боку родини Кінга та правозахисних організацій.

Що містять документи

Оприлюднені записи містять матеріали, які зберігалися під судовим опечатуванням з 1977 року.

Серед них - деталі спостереження за Кінгом із боку ФБР та ЦРУ, включаючи прослуховування, стеження за його участю в антивоєнних і соціальних рухах, а також зусилля дискредитувати його.

Частина документів стосується періоду після його загибелі у 1968 році.

За словами представників Офісу директора Національної розвідки США, значна частина документів була вперше оцифрована саме в рамках цього оприлюднення.

Розсекречення подано як крок до "історичної прозорості", однак дехто з критиків вважає це політичним маневром, покликаним відвернути увагу від інших скандалів навколо Дональда Трампа, зокрема щодо справи Джеффрі Епштейна.

Реакція родини Кінга

Діти загиблого активіста - 67-річний Мартін Лютер Кінг III та 62-річна Берніс Кінг - заявили, що усвідомлюють суспільну важливість матеріалів, однак наголосили, що розкриття має відбуватись зі "співчуттям і повагою".

У заяві йдеться, що вбивство їхнього батька залишається особистою трагедією, яка "переслідує їхню родину вже понад 57 років".

Політичний контекст

Це вже не перше гучне розсекречення часів адміністрації Трампа. Раніше він дозволив публікацію матеріалів щодо вбивства Джона і Роберта Кеннеді.

За словами спостерігачів, такі кроки мають на меті одночасно апелювати до прихильників "глибокої правди" та відвертати увагу від політичних і юридичних проблем самого Трампа.

Правозахисники, зокрема Ел Шарптон, назвали розсекречення «цинічною спробою врятувати політичний імідж», а не жестом в ім’я справедливості.

Контекст справи

Мартіна Лютера Кінга було вбито 4 квітня 1968 року в Мемфісі, штат Теннессі. За офіційною версією, вбивцею був Джеймс Ерл Рей, засуджений до 99 років в'язниці.

Попри початкове визнання провини, Рей згодом відкликав свої свідчення і до смерті в 1998 році наполягав на своїй невинуватості.

Родина Кінга неодноразово висловлювала сумніви в тому, що Рей був єдиним або навіть справжнім вбивцею.

У 1999 році в цивільній справі журі присяжних у Мемфісі дійшло висновку, що вбивство Кінга було результатом змови.