Адміністрація Трампа опублікувала засекречені файли про вбивство Кеннеді

У вівторок, 18 березня, адміністрація президента США Дональда Трампа опублікувала раніше засекречені документи, які пов'язані з убивством колишнього президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді. Таким чином, Трамп виконав свою передвиборчу обіцянку оприлюднити ці матеріали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg та інші ЗМІ.
Зокрема, директор нацрозвідки Трампа Тулсі Габбарт поділилася в соцмережі Х посиланням на сайт Національного управління архівів і документації (NARA) із записами. Вона додала, що файли "надаються громадськості без будь-яких правок".
Згідно із заявою офісу Габбард, публікація складалася з приблизно 80 000 сторінок раніше засекречених записів, опублікованих без редагування. Інші документи, які зберігаються під судовою печаткою або як секретні для великого журі, або які підпадають під дію Податкового кодексу, теж мають бути розсекречені.
"NARA працює з Міністерством юстиції, щоб прискорити роздрукування цих записів", - йдеться в заяві.
За даними NARA, колекція записів про вбивства вже "складається з більш ніж шести мільйонів сторінок записів, фотографій, кінофільмів, звукозаписів і артефактів".
Наразі ЗМІ пишуть, що журналісти вивчають документи, які були опубліковані.
Нагадаємо, у понеділок Трамп під час відвідування Центру Кеннеді (концертного залу виконавських мистецтв і театру), присвяченому колишньому президенту, оголосив, що опублікує документи.
"У нас величезна кількість папірців. Вам доведеться багато читати", - сказав він журналістам.
Зазначається, що Трамп обіцяв опублікувати документи під час першого свого терміну на посаді президента. Але зрештою він поступився проханням розвідувального співтовариства зберегти більшу частину секретних матеріалів. Під час останньої президентської кампанії Трамп знову повторив своє спілкування, що оприлюднить документ.
Зокрема, у січні 2025 року було підписано відповідний указ. У ньому йшлося про те, що будь-яка можлива шкода обороні, розвідці, правоохоронним органам або дипломатичним операціям - переважується суспільними інтересами.
Минулого року Трамп в одному з подкастів заявив, що за проханням відкласти публікацію документів під час його першого терміну на посаді президента - стоїть Центральне розвідувальне управління, і, ймовірно, воно вважало за краще б, щоб він не розсекречував додаткові документи.
Докладніше про те, хто такий Кеннеді і що відомо про його вбивство - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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