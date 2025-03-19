Адміністрація Трампа опублікувала засекречені файли про вбивство Кеннеді

Зокрема, директор нацрозвідки Трампа Тулсі Габбарт поділилася в соцмережі Х посиланням на сайт Національного управління архівів і документації (NARA) із записами. Вона додала, що файли "надаються громадськості без будь-яких правок".

Згідно із заявою офісу Габбард, публікація складалася з приблизно 80 000 сторінок раніше засекречених записів, опублікованих без редагування. Інші документи, які зберігаються під судовою печаткою або як секретні для великого журі, або які підпадають під дію Податкового кодексу, теж мають бути розсекречені.

"NARA працює з Міністерством юстиції, щоб прискорити роздрукування цих записів", - йдеться в заяві.

За даними NARA, колекція записів про вбивства вже "складається з більш ніж шести мільйонів сторінок записів, фотографій, кінофільмів, звукозаписів і артефактів".

Наразі ЗМІ пишуть, що журналісти вивчають документи, які були опубліковані.